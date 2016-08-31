Путин одобрил предложение профсоюзов о приоритете зарплат перед налогами

Президент России Владимир Путин одобрил предложение профсоюзов дать приоритет выплате гражданам заработной платы перед налогами и предложил Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) искать компромисс с Минфином в этом вопросе. Накануне вечером Путин встретился в Кремле с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым, сообщил сайт президента.

"Вам скажут, что бюджет это тоже заработная плата в социальной сфере: учителя, врачи, военные и так далее (...) Тем не менее сама по себе идея мне кажется обоснованной, особенно сегодня, когда у нас еще не преодолены все экономические трудности", - сказал Путин на встрече со Шмаковым.

Шмаков признал, что поиск компромисса с Минфином будет непростым. «Минфин... заботится в первую очередь о бюджете, а не о выплате заработной платы. Думаю, что мы будем встречать их сопротивление, тем не менее, всё‑таки это заработная плата, а возможность людей жить и получать за работу – это важно», - отметил он.

Шмаков сказал, что подготовил обращение к президенту, чтобы «был запущен этот механизм - обсуждение». Путин это обращение принял. Речь идет о введении в Гражданский кодекс положения о том, что заработная плата имеет приоритет перед другими обязательными платежами, такими, как взносы в социальные фонды и налоги.

В понедельник 29 августа несогласованную акцию протеста провели около 100 бывших работников группы «АвтоВАЗагрегат» на трассе М5 в Тольятти. Организаторы выставили два пикета с требованием к руководству «АвтоВАЗагрегата» выплатить долги по зарплате. Некогда один из крупнейших поставщиков «АвтоВАЗа» – «АвтоВАЗагрегат» – приостановил производство летом 2015 г., а в октябре началось его банкротство. По данным на февраль 2016 г., в суд было подано более 1200 исков сотрудников «АвтоВАЗагрегата» и его «дочек» с требованием погасить долги по зарплате на 103 млн руб.