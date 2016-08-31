Штайнмайер перечислил условия для возвращения России в G8

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью новостной сети RedaktionsNetzwerk Deutschland рассказал, на каких условиях Россия может вернуться в G8.

«Конфликты в Сирии и на Украине показывают, что в наших интересах не исключать Россию из узкого переговорного формата крупнейших мировых экономик… Если, наконец, появится существенный прогресс на восточной Украине и на переговорах по перемирию в Сирии, партнеры по G7 готовы говорить об этом с Москвой», - отметил министр. Штайнмайер подчеркнул, что ключ к возвращению в G8 находится в руках Москвы.

«Восьмерка» превратилась в «семерку» после того, как страны G7 в 2014 г. решили не присылать своих лидеров на саммит неформального клуба развитых стран в Сочи и собрались без участия России в Брюсселе. Это решение было принято после вхождения Крыма в состав России.

В июне 2015 г., после переговоров в Милане с премьер-министром Италии Маттео Ренци, президент России Владимир Путин говорил, что на данный момент у Москвы нет никаких отношений с «группой семи». Он добавил, что Россия готова развивать двусторонние отношения с любой из стран G7, если «наши партнеры» этого захотят.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что форматы G7 и G8 не позволяют эффективно обсуждать мировые проблемы, а президент России предпочитает работать в более эффективных международных форматах, чем «группа семи».

Впрочем, Путин не исключал возможность возвращения в неформальный клуб. Он утверждал, что если Соединенные Штаты захотят переформатировать G7 в G8, то это и произойдет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что Москва не цепляется за формат «восьмерки». «Восьмерка» - клуб неформальный, членских билетов там никто не выписывает, никто никого оттуда выгнать не может по определению. Если наши западные партнеры считают, что этот формат себя изжил, значит, так тому и быть», - говорил министр. «Мы за него не цепляемся», - подчеркивал он.

В G7 входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания, Италия. Основные цели объединения - поиск решений глобальных политических и социальных проблем. В формате «семерки» организация существовала в 1976-1997 гг. После присоединения России объединение получило название «группа восьми».