Режим чрезвычайной ситуации введен в Приморье из-за тайфуна

Власти Приморского края ввели режим чрезвычайной ситуации в 11 районах и 2 городских округах региона из-за прошедшего тайфуна «Лайонрок», сообщает краевая администрация.

Прошедшие в Приморье во вторник сильные дожди привели к подъему уровня рек и подтоплению ряда населенных пунктов.

Как сообщил директор регионального департамента гражданской защиты Валентин Басаргин, в среду в Приморье вновь пройдут сильные и очень сильные дожди. Перед всеми службами региона и главами муниципальных образований поставлены задачи ввести в состояние полной готовности все силы по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах территориальных границ Дальнегорского, Уссурийского городских округов, Кавалеровского, Анучинского, Дальнереченского, Лазовского, Михайловского, Ольгинского, Тернейского, Хасанского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевского муниципальных районов», – говорится в постановлении.