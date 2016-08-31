Россияне сократили расходы на подготовку детей к школе на 26% – ВЦИОМ

Родители сократят расходы на подготовку детей к школе на 26% - до 14 810 руб. против 20 026 руб. в 2015 г., сообщил ВЦИОМ. Впрочем, опрос августа 2014 г. давал еще меньшую цифру - 13 628 руб.

Социологи увидели существенное снижение расходов по всем позициям, но заметнее всего экономия на учебниках и рабочих тетрадях и добровольных взносах: снижение с 3077 до 1908 руб. и с 1727 руб. до 716 руб. соответственно.

Традиционно основная часть трат приходится на покупку одежды и обуви: 5931 руб. (в 2015 г. - 7191 руб.). В среднем около 2000 руб. будет израсходовано на покупку школьного портфеля (2153 руб.) и письменных принадлежностей (1968 руб.).

Родители, планирующие подарить учителям на День знаний в нынешнем году цветы и подарки, в среднем потратят на это 920 руб., показал опрос, проведенный 27-28 августа среди 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах.

Эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб объяснил такую динамику ожидаемых расходов нормализацией ситуации на потребительском рынке и повышением уровня материально-технического обеспечения школ. «В нашем исследовании это выражается в снижении расходов на учебные пособия и, что особенно показательно, – на «дополнительные взносы» в пользу школы», - отметил он.