Новый министр образования уволила трех своих заместителей

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец подтвердила увольнение трех заместителей министра образования и науки. «С такой инициативой вышла новый министр», - сказала Голодец.

Однако источник «Интерфакса» в аппарате правительства опроверг сообщение об отставках в Министерстве образования и науки. «Никаких документов об отставке заместителей министра образования не подписано. Соответствующие решения принимает премьер-министр. Говорить о принятии таких решений можно только после подписания соответствующих документов», - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что новая глава Минобрнауки Ольга Васильева уволила Александра Климова, Екатерину Толстикову и Александра Повалко.