Песков отказался гадать об отставке Полтавченко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался гадать о возможной отставке петербургского губернатора Георгия Полтавченко, информацию о которой распространили СМИ. «На кофейной гуще не гадаем», - ответил Песков журналистам на вопрос, «обсуждается ли вопрос об отставке Георгия Полтавченко?» во время конференц-колла. «Ничего об этом не знаю», — подчеркнул он.

Пресс-служба Полтавченко, полномочия которого истекают в 2019 г., сегодня также не стала комментировать публикации о возможной отставке губернатора после сентябрьских выборов.

Сегодня РБК написало, что после выборов 18 сентября Полтавченко ждет отставка с повышением. Эксперты издания не исключили, что смена Полтавченко связана также с возобновлением проекта по объединению Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На место Полтавченко собеседники РБК прочили министра транспорта Максима Соколова и нынешнего спикера нижней палаты Сергея Нарышкина.