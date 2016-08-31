Кубанские фермеры после разгона тракторного марша записали видеообращение к Путину

Кубанские фермеры записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину после разгона тракторного марша. Оно опубликовано на сайте «Новой газеты».

В видеообращении они утверждают, что «на Кубани беспредел, передел земли, незаконный вынос решений суда». Они попросили президента создать комиссию, которая разобралась бы в сложившейся ситуации.

«В Краснодарском крае сложилась такая ситуация, что везде кричат с высоких трибун, что малый бизнес должен развиваться, однако на деле этого нет», — говорится в обращении. Фермеры пожаловались на крупные агрохолдинги, которые душат мелких фермеров, и им в этом помогают администрации районов, прокуратура и суды.

«Наша одна просьба Владимиру Владимировичу Путину — обратить на кубанские села внимание и разобраться и помочь тем ребятам, которых после тракторного марша всех прикрыли по незаконным протоколам и решениям суда», — добавляют фермеры.

Тракторный марш стартовал из станицы Казанской Краснодарского края в Москву в конце августа. 22 августа полиция приостановила тракторный пробег около Ростова-на-Дону, а 23 августа ряд фермеров были задержаны и впоследствии арестованы.