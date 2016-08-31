Минобороны России приписало гибель идеолога ИГ удару Су-34

Минобороны России сегодня заявило, что идеолог и второе лицо запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Мухаммад Аль-Аднани погиб в результате удара бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Накануне Пентагон заявил, что пока не может подтвердить смерть Аль-Аднани, однако именно он был целью высокоточного удара коалиционных сил у сирийского города Эль-Баб к северо-востоку от Алеппо. «Мы продолжаем оценивать результаты удара, однако устранение Аль-Аднани от боевых действий будет существенным ударом по ИГ», - заявил представитель минобороны США Питер Кук. ИГ подтвердило гибель Аль-Аднани.

Российское Минобороны в свою очередь сегодня сообщило, что «в результате удара российского бомбардировщика Су-34 в районе Мааратат-ум-Хауш провинции Алеппо было уничтожено крупное скопление боевиков ИГ численностью до 40 человек». По информации, «подтвержденной по нескольким каналам разведки», среди убитых - полевой командир Абу Мухаммад Аль-Аднани, более известный как «официальный представитель по работе со СМИ» международной террористической группировки «Исламское государство».

"Абу Мухаммад Аль-Аднани считался вторым лицом в ИГ после его главаря Абу Бакра аль-Багдади и был известен своими призывами к проведению терактов в странах Западной Европы и США", - подчеркивает Минобороны.

NBC напоминает, что террорист, несмотря на то что считался вторым лицом ИГ, был первым в американском списке на ликвидацию с наградой в $5 млн за его голову.