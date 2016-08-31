Кремль прокомментировал заявления Штайнмайера о возможном возвращении России в G8

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Москва довольна участием России в работе G20, так как данный формат дает возможность полностью реализовать потенциал, передает «Интерфакс».

Так Песков прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера об условиях возвращения России в формат G8.

«На днях президент продолжит свои поездки и примет участие в работе «двадцатки» в Китае», - уточнил пресс-секретарь.

Ранее Штайнмайер сказал, что сирийский и украинский конфликты указывают на необходимость сотрудничества крупнейших мировых экономик с Россией. По его словам, «ключ к возвращению формата G8 находится в Москве».

По его словам, когда прогресс по ситуации на юго-востоке Украины и в переговорах о прекращении огня в Сирии будет виден, партнеры по G7 начнут «говорить с Москвой».