Рейтинг Путина второй месяц держится на уровне 82% - опрос

Деятельностью Владимира Путина на посту президента, как и месяц назад, удовлетворены 82% граждан, 18% граждан недовольны его работой, подсчитали социологи в «Левада-Центре». Работу Дмитрия Медведева на посту премьер-министра одобряют 48%, не одобряют 51% (в июле эти показатели составляли 55% и 44% соответственно).

Оценивая деятельность правительства, 46% респондентов сказали, что довольны его работой, 53% - недовольны (в июле - 51% и 48% соответственно).

Работу Госдумы одобряют 37% опрошенных (этот показатель находится на минимальном уровне с начала года), не одобряют 62%.

По данным исследования, 53% респондентов удовлетворены деятельностью своих губернаторов (в Москве мэра), не удовлетворены - 46%.

Кроме того, респондентам предложили назвать 5-6 политиков, общественных деятелей, которым они более всего доверяют.

На первом месте оказался Путин (52%), на втором — министр обороны Сергей Шойгу (24%), на третьем - министр иностранных дел России Сергей Лавров (22%).

Далее следуют Медведев (14%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (12%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (9%), лидер «Справедливой России» Сергей Миронов (6%), мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (по 4%), глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров (по 3%).

Не доверяют никому из российских политиков 19% респондентов, 12% заявили, что не интересуются политикой.

За месяц количество граждан России, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении выросло до 51% (46% было в июле). Обратного мнения придерживается 33% опрошенных (37% в июле), затруднились ответить 17%.