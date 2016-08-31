Российские врачи вылетели в Узбекистан для лечения Каримова

Российские врачи занимаются лечением президента Узбекистана Ислама Каримова, рассказал РБК источник в медицинских кругах и подтвердил научный руководитель Научно-исследовательского института нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко Александр Коновалов. «Они там давно, уже с первого момента находятся — наши врачи», — заявил Коновалов в разговоре с РБК. Он уточнил, что курирует этот вопрос директор института, заведующий нейротравматологическим отделением Александр Потапов.

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что Узбекистан не посылал России официального запроса на помощь в лечении Каримова. «Мы всегда оказываем помощь, если к нам обращаются по поводу сложных технологических операций, которых нет на какой-либо территории сопредельного государства. Но такого официального обращения у нас не было», — сказала Голодец.

29 августа дочь президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева сообщила в соцсетях, что Каримов перенес кровоизлияние в мозг. «Он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное», - написала она.