Президентом Бразилии до конца 2018 года станет Мишел Темер

Председатель сената Бразилии Ренан Калейрос приблизительно в 16 часов по местному времени созвал торжественное заседание конгресса, на котором будет объявлено о вступлении в должность президента Бразилии Мишеля Темера, передает «РИА «Новости» со ссылкой на канал Globo.

Темер будет президентом Бразилии до конца 2018 г., то есть на оставшийся период полномочий отстраненной Дилмы Руссефф.

31 августа сенат Бразилии проголосовал за импичмент Руссефф.