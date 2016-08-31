Руссефф не запретили занимать государственные должности после отстранения

Президент Бразилии Дилма Руссефф, отправленная в отставку решением сената, сможет занимать государственные должности сроком на восемь лет.

Это решение было принято на отдельном голосовании - 42 сенатора проголосовали «за", 36 - против, отмечает "РИА Новости».

Сначала вопрос импичмента и запрета на вступление в государственные должности обсуждался одновременно, однако впоследствии председатель Верховного суда Бразилии Рикарду Левандовски предложил разделить эти темы.

Руссефф была отстранена от должности президента Бразилии решением сената, который объявил ей импичмент. Она подозревается в махинациях с бюджетом, а также проведении коррупционных схем.

Теперь до истечения срока президентства Руссефф (2018 г.) обязанности президента Бразилии будет исполнять вице-президент страны Мишел Темер.