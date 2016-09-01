Путин: «Амбиции – хорошо, зазнайство – плохо»

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем знаний учащихся и преподавателей гимназии № 2 во Владивостоке, сообщается на сайте главы государства. Путин заявил, что не хотел бы произносить длинных монологов, а предпочел бы режим живого общения.

Отвечая на вопросы школьников, президент заметил, что желающий стать лидером, «получить какую-то номинацию никогда не должен задирать нос, полагая, что он лучше всех», приводит его слова ТАСС. «Как только человек начинает считать, что он лучше всех, с этого момента он начинает проигрывать. Амбиции – хорошо, зазнайство – плохо», – уточнил Путин.

Как себя ощущает человек, возглавляющий страну на протяжении многих лет, Путин не ответил. «Каково [это] – я не буду говорить, это люди определяют на выборах, приходят и голосуют», – сказал он. При этом он добавил, что «учиться нужно всю жизнь, постоянно».