С 1 сентября вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на права

В России с 1 сентября начали действовать новые правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Предыдущие правила сдачи экзаменов на получение водительских прав были утверждены еще в 2001 г.

Главное изменение касается временных ограничений. Экзаменаторы теперь обязаны принять потенциального водителя в течение 15 минут, экзамен длится час, а выдать права должны в течение 30 рабочих дней.

Кроме того, потенциальные водители теперь могут снимать сдачу экзамена на видео, что должно помочь решить спорные моменты.

Изменились и сами билеты. Правда, это связано с изменениями в ППД, которых в последнее время появилось немало.

Еще одним нововведением стала возможность сдать на права по вождению автомобиля с автоматической коробкой передач.

По новым правилам экзаменатор может потребовать у кандидата выполнить не три упражнения на площадке, а пять.

Нововведения нацелены также на то, чтобы процесс сдачи экзамена становился более автоматизированным. Так, если у автошколы есть одобренный ГИБДД автодром, то инспекторы примут часть экзамена прямо там.