Лавров не увидел предпосылок для новой холодной войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что возвращение эпохи холодной войны невозможно. «Я не вижу предпосылок для того, чтобы второе издание холодной войны стало реальностью», – сказал Лавров, отвечая на вопросы студентов МГИМО.

Он объяснил это прежде всего отсутствием идеологических разногласий между Россией и Западом. «У нас нет в отличие от той эпохи идеологических разногласий», – подчеркнул российский министр. Более того, по словам министра, у России и Запада есть «общие принципы, которые мы разделяем в рамках ОБСЕ и ООН и которые предполагают демократическое развитие обществ».

"Конечно же, нас объединяет и рыночная экономика", – добавил он, подчеркнув, что, как и демократические принципы, принципы рыночной экономики не могут быть единообразно реализуемы в государственной системе каждой страны.