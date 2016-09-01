Помощник президента Белоусов считает, что налоги в России «всегда надо только снижать»

Налоги в России повышать не надо, сказал помощник президента Андрей Белоусов.

«Я считаю, что налоги всегда надо только снижать», – сказал он, комментируя предложения Минфина по повышению налогов в стране для снижения дефицита бюджета.

Всего за 2017–2019 гг. Минфин хочет дополнительно собрать в бюджет почти 2,5 трлн руб., следует из материалов министерства, с которыми ознакомились «Ведомости» (см. таблицу на стр. 04).

Уже в следующем году можно получить дополнительно 670 млрд руб., подсчитал Минфин, а в 2019 г. – почти 1 трлн. Минфин предлагает собрать эти деньги с нефтяников, «Газпрома», табачников, ввести акциз на напитки с добавлением сахара и НДС на интернет-торговлю и взять больше дивидендов с госкомпаний.