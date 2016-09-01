Путин провел два часа в Кремле с 11 учащимися Итона – The Guardian

Президент России уделил два часа своего времени встрече с 11 учащимися элитного британского колледжа Итон в Кремле, пишет The Guardian. Президент России еще не встречался ни с новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, ни с министром иностранных дел Борисом Джонсоном, отмечает издание. 19 премьер-министров Великобритании закончили Итон, Джонсон также его выпускник.

Фото с Путиным в Кремле появилось на Facebook одного из участников встречи – Дэвида Вэя – 28 августа. «Это стоило мне 10 месяцев, 1040 электронных писем, 1000 sms, бесчисленных бессонных ночей, паранойи во время сессии и ухудшения оценок... но вот мы здесь. Ребята, мы произвели на Путина неизгладимое впечатление, а он в ответ показал нам свое человеческое лицо», – написал итонец в комментарии к фото с Путиным в Овальном зале Кремля.

Другой участник встречи, которого The Guardian идентифицировала как Трентона Брикена из престижного Duke University, США, написал, что встреча с президентом России была строго частной инициативой учащихся. «Путин оказался небольшим по росту, но не по масштабу личности», – поделился он своими впечатлениями в посте от 26 августа.

Каким именно образом стала возможной эта встреча, не совсем понятно, признает газета. Однако журналисты предполагают, что один из участников – сын кого-то из «ближнего круга» Путина. Кроме того, возможно, что участие в ее организации принимал ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон (Шевкунов), выступавший в Итоне в этом году.

Кремль не давал информации по поводу встречи, МИД Великобритании отказался от комментариев.