Мосгорсуд отказался заменить Навальному условный срок на реальный

Московский городской суд признал законным отказ заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Таким образом, апелляционная жалоба прокуратуры была отклонена. «Решение Люблинского суда оставить без изменения», – огласил решение судья в четверг.

1 августа Люблинский районный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство ФСИН, которая просила изменить условное наказание на реальное Алексею Навальному. Представитель ФСИН заявила, что Навальный четыре раза пропускал дни, когда должен был отметиться у инспектора. Прокурор поддержал ходатайство ФСИН, однако суд не посчитал представленные инспекцией аргументы достаточными для замены наказания.

В декабре 2014 г. Замоскворецкий районный суд Москвы признал Алексея и Олега Навальных виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Алексей получил 3,5 года условно, его брат – 3,5 года реального срока лишения свободы и сейчас отбывает наказание в ИК-5 Орловской области. Ранее ФСИН уже требовала заменить Алексею Навальному условное наказание на реальный срок лишения свободы по делу «Кировлеса», однако суд просьбу ведомства не удовлетворил.