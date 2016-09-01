Лавров заподозрил США в проведении «не совсем мирных биологических исследований»

Отказ США создать механизм контроля за выполнением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия вызывает подозрения, что Вашингтон может проводить военные исследования в этой сфере, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Такое заявление он сделал, выступая перед студентами МГИМО.

Он напомнил, что Россия предложила создать механизм верификации того, как выполняется Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия, однако США эту идею блокируют.

«Мы знаем, что американцы имеют целый ряд программ, в том числе с нашими соседями, которые посвящены исследованиям в сфере биологии. И их отказ создать механизм контроля за выполнением требований Конвенции по биологическому и токсинному оружию наводит на мысль о том, что эти исследования не совсем мирные», – сказал Лавров.