Евросоюз продлит на полгода санкции против России – ТАСС

Евросоюз (ЕС) продлит на полгода санкции против 146 граждан России и самопровозглашенных республик востока Украины и 37 организаций, передает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник в Братиславе. 2–3 сентября в столице Словакии должна пройти неформальная встреча глав МИД 28 стран ЕС.

«Ожидается, что постоянные представители стран – членов ЕС ("Корепер") в Брюсселе продлят черный список для России и Украины. Скорее всего, это произойдет на следующей неделе", – сказал собеседник агентства.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит причин для отмены экономических санкций ЕС против России. Меркель считает, что Россия вызвала серьезный кризис, присоединив Крым и поддержав сепаратистов на востоке Украины. «Европа должна реагировать на это нарушение базовых принципов», – заявила она. Канцлер еще раз подчеркнула, что выполнение минских соглашений остается главным фактором для продления или снятия антироссийских санкций.