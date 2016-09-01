Песков: на встрече Путина и Абэ будет затронута тема Курил

На встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которая состоится в пятницу во Владивостоке, будет затронута тема Курильских островов, но она не будет ключевой. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Акцент, по его словам, будет сделан на торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве. «На повестке дня восемь пунктов по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, которые анализировались российской стороной. Комплекс отношений весьма насыщенный, и это будет главным акцентом», - сказал Песков.

Ранее сегодня японская национальная газета Mainichi Shimbun сообщила, что Токио может сделать России предложение по Курилам: россиянам разрешат жить на спорных островах, если Москва признает их территориальную принадлежность Японии. Издание также утверждало, что Токио может потребовать зеркальных мер от Москвы - предоставить право проживания на островах японцам, населявшим их до 1945 г. Позже генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга опроверг эту информацию.

Напомним, Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 г. Москва настаивает на том, что Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.