Людей эвакуируют из Библиотеки имени Ленина в Москве из-за сообщения о бомбе

Правоохранители проверяют Библиотеку имени Ленина в Москве после анонимного сообщения о заложенной там бомбе, сообщил в четверг «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

"Поступило сообщение о заложенном в Библиотеке имени Ленина взрывном устройстве. К библиотеке направлены саперы и сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, звонивший, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия помимо саперов и полиции отправлены несколько пожарных расчетов, скорая и машина с сотрудниками МЧС.

По его словам, уже эвакуированы порядка полутора тысяч человек. «Из здания библиотеки эвакуированы полторы тысячи человек, работают кинологи», - сказал собеседник агентства.