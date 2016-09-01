Украина выразила Чехии протест из-за открытия в стране представительства ДНР

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста посольству Чехии из-за регистрации в Остраве представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом говорится в сообщении украинского ведомства.

В частности, власти Украины требуют «принять все необходимые меры для пересмотра решения региональных властей по открытию «представительства» террористической организации, которое противоречит международному праву и двусторонним украинско-чешским соглашениям», уточняется в сообщении.

МИД Украины также грозится передать информацию о деятельности отдельных граждан Чехии, об их попытках легализовать «террористическую организацию» в правоохранительные органы Украины для правовой оценки.

В свою очередь МИД Чехии опровергает появление представительства ДНР, так как республика не признана чешским руководством.