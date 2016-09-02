Песков назвал санкционную риторику «тупиковым путем»

Решение США о расширении антироссийских санкций нужно изучить, но обычно в таких случаях действует принцип взаимности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что санкционная риторика - тупиковый путь. «Мы не ведем разговор о санкциях. Мы не считаем подобную риторику конструктивной, перспективной и способствующей решению каких-либо проблем», - приводит его слова ТАСС.

В четверг отдел Минфина США по контролю за иностранными активами ввел санкции в отношении ряда дочерних структур российского «Газпрома», Газпромбанка, «Банка Москвы» и других компаний и физлиц.