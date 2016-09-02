Украина не намерена передавать Китаю права на Ан-225 «Мрия»

Украинская компания «Антонов», которая входит в госконцерн «Укроборонпром», сообщила, что не собирается передавать Китаю права интеллектуальной собственности, а также права держателя сертификата самолетов Ан-225 «Мрия». Об этом говорится в заявлении компании в Facebook.

Как говорится в заявлении, соглашение, подписанное между «Антоновым» и китайской компанией Aerospace Industry Corporation of Chine (AICC) о сотрудничестве по Ан-225 является «дорожной картой», которая подтверждает взаимную заинтересованность сторон в сотрудничестве.

Документ касается подготовки предложений о разработке контракта, по которому «Антонов» выполнит достройку и модернизацию второго экземпляра Ан-225 «Мрия», уточняется в заявлении.

Соответствующий договор был подписан 30 августа. Тогда СМИ сообщали, что по условиям документа Китай приобретает помимо воздушного судна чертежи и документы по спецификации самолета.

Ан-225 «Мрия» на сегодняшний день самый тяжелый грузоподъемный самолет, который когда-либо поднимался в небо. Самолет был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984–1988 гг. Первый полет самолет совершил 21 декабря 1988 г. Ан-225 был создан для проекта космического корабля «Буран».