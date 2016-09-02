Лавров увидел двойные стандарты в отношении Запада к государственным переворотам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил Запад в двойных стандартах в ситуации с попыткой переворота в Турции и с переворотом на Украине. Об этом он заявил в интервью изданию Совета по внешней и оборонной политике, приуроченном к открытию Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Двойные стандарты налицо, - приводит слова Лаврова ТАСС. - Никому из наших западных партнеров не пришло в голову сказать про Украину то, что сейчас говорится по поводу попытки переворота в Турции - что перевороты неприемлемы».

Так, министр обратил внимание, что в ситуации с переворотом на Украине страны Запада «активнейшим образом» поддержали его и «для укрепления американской роли и влияния на европейские страны придумали угрозу со стороны России». Но во время попытки переворота в Турции, заметил Лавров, западные партнеры заявили, что «перевороты неприемлемы».

Он напомнил, что никаких обязательств наподобие тех, которые подписали Франция, Германия и Польша 20 февраля 2014 г., после поручения поддержки договоренности между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, в отношении Турции не было, пишет «РИА Новости».

«Наутро все это рухнуло, они умыли руки, сказав, что «так получилось, извините, - сказал Лавров. - Когда мы пытались их пристыдить, сказав, что заключённая сделка была ими гарантирована, они ушли в тень, спрятались в кусты, смутились. Американцы просили нас поддержать эту договорённость, а когда мы это сделали и соглашение уже наутро было «растоптано», тоже стыдливо промолчали».

«То есть были обязательства со стороны ЕС, стояли подписи. Это двуличие», - резюмировал министр.