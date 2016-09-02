WSJ рассказала о прошлых связях Трампа с мафией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп мог вести дела с представителями американских мафиозных структур, пишет The Wall Streеt Journal. В 1981 г. молодой и амбициозный предприниматель обсуждал с представителем ФБР свои планы выхода на рынок казино в Атлантик-Сити. Агент рекомендовал Трампу выбрать другой объект для инвестиций, поскольку эта сфера контролировалась мафией. Бизнесмен тогда признал, что проект может бросить тень на его семейный бизнес, но казино все же построил.

Бизнес сводил Трампа с рядом сомнительных с точки зрения репутации персонажей. «Он знал много представителей оргпреступности и они знали его», - приводит издание слова бывшего агента ФБР Уолтера Стоува. В их числе был Кеннет Шапиро человек, которого правоохранительные органы называли агентом мафии Филадельфии Никодемо Скарфо (крошки Ники). Стоув также вспоминает о знакомстве Трампа с Дэниэлом Салливаном, трудовым консультантом с криминальным прошлым, который стал информатором ФБР, о чем мафиози знали, но по каким-то причинам оставили его в живых. С Шапиро и Салливаном Трамп, по словам агента ФБР, обсуждал вопросы аренды своей собственности. Также магнат имел дело с игроком, осужденным за мошенничество и исключенным из числа делавших ставки на конных бегах в Нью-Йорке, профсоюзным лидером, осужденным за вымогательство, а также риэлтором, осужденным за махинации с участием мафиози.

Сам Трамп признал, что работал с людьми, которые могли быть связаны с мафией, но сам он имел с ними дело лишь поверхностно. «Если бы люди были похожи на меня, то не было бы никакой мафии, потому что я не играю в эту игру», - настаивает Трамп, называющий себя «самым чистым парнем».