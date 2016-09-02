Женщин Беслана приговорили к общественным работам за протесты – «Новая газета»

Сегодня ночью женщин Беслана, проведших накануне, в годовщину теракта 1-3 сентября 2004 г., акцию протеста в спортзале школе №1 Беслана, приговорили к общественным работам и штрафам, сообщила «Новая газета», корреспондент которой находится на месте событий.

По данным газеты, участникам акции Светлане Маргиевой, Элле Кесаевой и Эмилии Бзаровой (в заложниках находились они сами и/или их дети) назначили обязательные работы по 20 часов. «Земфира Цирихова (была в заложниках вместе с сыновьями Амираном и Ашаном, Ашан погиб), которая не участвовала в акции, но в момент задержания находилась рядом с Эммой, также осуждена на обязательные работы — за то, что «находилась в группе женщин» и «допускала высказывания». Эмме Бетрозовой и Жанне Цириховой назначили штраф 20 000 руб. — они не догадались попросить альтернативное наказание," - пишет газета.

Накануне пятеро женщин пришли в спортзал в футболках с обвинениями в адрес президента Путина, но были задержаны. «Новая газета» сообщила, что на каждую женщину оформили два протокола — 20.2 (несанкционированная акция) и 19.3 (сопротивление сотрудникам полиции). Издание приводит снимки кровоподтеков, полученных женщинами при задержании, и пишет, что они пройдут освидетельствование и будут оспаривать решение суда.

В 2004 г. в Беслане террористы в течение двух с половиной дней удерживали в заминированном здании 1128 заложников. При взрывах в ходе теракта и при штурме погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей.