Путин: Россия не будет ограничивать движение капитала и курс рубля

Россия не будет вводить ограничения на движение капитала, заявил президент России Владимир Путин в пятницу, общаясь с перспективными инвесторами Дальневосточного федерального округа. Кроме того, по его словам, несмотря на различные точки зрения в отношении введения плавающего курса рубля, это решение было принято - и оно «надолго».

"Что касается комментариев относительно слабого рубля (китайский инвестор обратил внимание, что теперь издержки зарубежных компаний при производстве в России снизились в валюте), конечно, мы должны воспользоваться этим. И мы исходим из того, что этим пользуются и российские производители, и те производители, которые пришли из-за границы и работают у нас, - мы вас тоже рассматриваем как своих производителей и будем к вам относиться именно таким образом", - сказал президент.

"Но мы должны ориентироваться не на сегодняшнюю курсовую разницу, мы должны ориентироваться на фундаментальные основы развития российской экономики. Потому что у нас плавающий курс валюты - здесь есть большие плюсы, и сейчас один из этих плюсов вы обозначили, есть определенные сложности, которые возникают. Но мы решение такое приняли (по плавающему курсу рубля), и вы должны знать, что эти решения состоялись надолго", - прокомментировал Путин тему с плавающим курсом рубля.

"Второе - мы никогда не уклонялись от принятых когда-то принципов либерализации движения капитала, и это тоже вы должны знать. Даже в самых сложных условиях 2008-2009 гг. я не пошел на то, чтобы ограничивать вывоз капитала. Такие предложения и в прошлом, и в позапрошлом году звучали. Мы этого не делали - и делать не собираемся.

Да, мы понимаем, что есть такой административный способ ограничения вывоза капитала, в том числе ограничение его движения, но в среднесрочной перспективе, не говоря уже о более отдаленной, мы думаем, что это будет вредно, - и поэтому мы этого не делаем", - сказал президент о вопросе с движением капитала.

"И эта наша политика дает определенные плоды. В этом году вывоз капитала сократился по сравнению с прошлым годом в пять раз (по данным ЦБ, чистый вывоз капитала частным сектором составил в январе-июле 2016 г. $10,9 млрд против $53,3 млрд в январе-июле 2015 г.) . Это очень хороший показатель доверия к экономической политике российского правительства", - добавил Путин.