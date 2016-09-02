Reuters подтвердил смерть Ислама Каримова

Агентство Reuters сообщило о смерти бессменного президента Узбекистана Ислама Каримова со ссылкой на три источника в дипломатических кругах страны. Дату смерти Каримова агентство не уточняет. Ранее Reuters сообщило, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прервет участие в саммите G20 в Китае и прибудет в Узбекистан в субботу 3 сентября.

Сегодня кабинет министров Узбекистана опубликовал краткое сообщение о том, что «в минувшие сутки в состоянии нашего президента произошло резкое ухудшение, и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое». Ресурс «Фергана» сообщил, что на родине Каримова в Самарканде уже строится усыпальница, тело лидера доставлено в Самарканд. По данным издания, о смерти Каримова объявят в пятницу, 2 сентября, а похороны с участием лидеров государств СНГ и зарубежных государств пройдут 3 сентября.