Песков отказался говорить о поездке Путина на похороны Каримова

В Кремле не считают возможным комментировать сообщения СМИ со ссылкой на анонимные источники о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова, сказал журналистам во время конференц-колла пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Пока (никаких новостей в Кремль - «Ведомости») не поступает, - сказал Песков, отвечая на вопрос. - Не считаем возможным ориентироваться на сообщения источников. В данном случае считаем, что первоисточником может считаться только официальная информация, поступающая из Ташкента».

Песков отказался отвечать на вопрос о возможной поездке Путина на похороны, в случае если Каримов скончался. «Я такое сослагательное наклонение не считаю допустимым в этом вопросе», - отметил Песков.

Агентство Reuters около 12.00 мск пятницы сообщило о смерти бессменного президента Узбекистана Ислама Каримова со ссылкой на три источника в дипломатических кругах страны. Дату смерти Каримова агентство не уточнило. Ранее Reuters сообщило, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прервет участие в саммите G20 в Китае и прибудет в Узбекистан в субботу 3 сентября.

Сегодня кабинет министров Узбекистана опубликовал сообщение о том, что «в минувшие сутки в состоянии нашего президента произошло резкое ухудшение, и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое». Ресурс «Фергана» сообщил, что на родине Каримова в Самарканде уже строится усыпальница, тело лидера доставлено в Самарканд. По данным издания, о смерти Каримова объявят в пятницу, 2 сентября, а похороны с участием лидеров государств СНГ и зарубежных государств пройдут 3 сентября.