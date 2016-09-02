Путин: Россия и США близки к прорывному соглашению по Сирии

Россия и США продвигаются в нужном направлении в сирийском вопросе и могут достигнуть прорывного соглашения в ближайшем будущем, сказал в интервью Bloomberg президент России Владимир Путин. «Мы постепенно, понемногу движемся в нужном направлении. Не исключаю, что в ближайшем будущем мы о чем-то договоримся и объявим об этой договоренности международному сообществу», - сказал Путин (цитаты по Bloomberg).

Президент России, которого агентство называет настойчивым критиком внешней политики США, тем не менее похвалил госсекретаря Джона Керри, «терпение и настойчивость» которого сделали соглашение возможным до ухода Барака Обамы с поста президента США. Помимо этого, Россия и Турция также согласовывают позиции по Сирии, сказал Путин. «Переговоры идут очень трудно, - признал президент России. - Одна из главных проблем - мы настаиваем, и наши американские партнеры не против, чтобы так называемую здоровую часть оппозиции отделили от радикальных группировок и террористических организаций».