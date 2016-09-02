Лавров: Москва и Токио объявят о крупных двусторонних проектах во время визита Путина в Японию

Некоторые конкретные проекты по сотрудничеству России и Японии будут объявлены в ходе визита президента России Владимира Путина в Японию, который состоится до конца 2016 г., сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Можно сказать, что целый ряд перспективных, крупных проектов находится в высокой степени проработки и готовы к реализации. Условились сделать все необходимое, чтобы объявить, по крайней мере, о некоторых таких проектах уже в ходе предстоящего визита президента России в Японию, который, как согласовали наши руководители, планируется до конца этого года», - сказал Лавров по итогам встречи Путина и премьера Японии Синдзо Абэ во Владивостоке.

Он напомнил, что в ходе визита в Сочи в мае этого года Абэ «уже в дополнение к имеющимся формам сотрудничества предложил разработать план из восьми пунктов, которые охватывают различные сферы - энергетику, медицину, градостроительство, высокие технологии, многое другое».

По словам Лаврова, на переговорах в пятницу «японские коллеги представили детализированные идеи о том, как по этим восьми областям можно было бы более эффективно и более концентрированно взаимодействовать». Министр добавил, что российская сторона «высказана поддержка такому настрою».