Епископ Тихон рассказал о встрече Путина с британскими студентами

Встреча президента России Владимира Путина со студентами британского Итонского колледжа не была секретной, рассказал епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) изданию «Православие.Ru».

«Никто ничего не скрывал: в течение нескольких месяцев шла активная переписка в интернете по поводу этой поездки. Руководство Итона было поставлено в известность. Родители мальчиков, разумеется, также о ней знали», – рассказал епископ. Он добавил, что встреча носила частный характер по просьбе учеников. «Ни телевидение, ни газетчики на ней не присутствовали. Сделали несколько фотографий ребятам на память – вот и все», – добавил он. Ранее газета The Times сообщала, что встреча британских студентов с Путиным готовилась практически в полной секретности.

Епископ подтвердил слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова, что помочь организовать встречу с российским президентом его попросили в марте во время визита в Итонский колледж с лекцией. «Спустя какое-то время, когда российской стороной уже было принято предварительное положительное решение по встрече, к ректору Итона приезжал посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко и также поставил его в известность о ходе дела», – рассказал он.

Епископ Тихон сказал, что о чем конкретно они разговаривали, известно из рассказов самих мальчиков, которые опубликовали свои свежие впечатления на страницах в социальных сетях.

На вопрос, на чьи средства состоялся приезд британских студентов, епископ сказал, что все эти студенты из обеспеченных семей, «к тому же одна из организаций, занимающихся поддержкой студенческих проектов, оплатила авиабилеты экономкласса и простые номера».