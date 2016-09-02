Москалькова одобряет эвтаназию смертельно больных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова одобряет применение эвтаназии при согласии родственников смертельно больного человека, передает «Интерфакс».

«Если он страдает и если его близкие родственники пришли к тому, чтобы прекратить эти страдания, то я бы уже не как омбудсмен, а как человек поддержала идею предоставления такого права», - сказала она, читая лекцию на юридическом факультете МГУ.

По ее словам, «это очень гуманно».