Путин выразил соболезнования в связи со смертью Каримова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования временно исполняющему обязанности президента Республики Узбекистан Нигматулле Юлдашеву в связи с кончиной узбекского лидера Ислама Каримова, сообщает пресс-служба Кремля.

«Его уход из жизни - тяжелая утрата для народа Узбекистана, а также для всего Содружества независимых государств и для стран - партнеров по Шанхайской организации сотрудничества. Ислам Абдуганиевич был авторитетнейшим государственным деятелем, настоящим лидером своей страны. С его именем связаны важнейшие вехи в истории современного узбекского государства», - приводит сайт слова президента.

Путин отметил, что под руководством Каримова Узбекистан проводил миролюбивую внешнюю политику, способствовавшую укреплению безопасности и стабильности в Центральной Азии, развитию многостороннего сотрудничества в регионе.

«Трудно переоценить вклад Ислама Абдуганиевича Каримова в становление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее развивать российско-узбекское сотрудничество на благо наших братских народов», - подчеркивает Путин.

Путин попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, правительству и всему народу Узбекистана, сообщает пресс-служба Кремля.