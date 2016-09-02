Представлять Россию на похоронах Каримова будет Медведев

Представлять Россию на траурной церемонии похорон президента Узбекистана Ислама Каримова 3 сентября будет по поручению президента Владимира Путина председатель правительства Дмитрий Медведев, рассказали «Ведомостям» собеседник, близкий к МИДу, и подтвердил собеседник, близкий к Белому дому. Они объяснили, что такое решение было принято в связи с тем, что Путин находится во Владивостоке на Восточном экономическом саммите, а затем направится в Китай на G20.

Медведев прибудет в Самарканд, родной город Каримова, с делегацией, сообщают двое собеседников.

Власти Узбекистана официально подтвердили кончину бессменного президента Ислама Каримова, которая произошла в пятницу, 2 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение правительства и парламента.