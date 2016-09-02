В Узбекистане завершилась подготовка к похоронам Ислама Каримова

На малой родине президента Узбекистана Ислама Каримова - в Самарканде - завершились работы по подготовке к похоронам лидера республики. Церемония похорон будет проходить в субботу 3 сентября, передает «Интерфакс».

Прощание с Каримовым начнется в 9.00 по местному времени на площади возле исторического памятника Шахи Зинда. «Рядом расположено кладбище, где похоронены родные президента», - заявил источник в администрации Самарканда.

На данный момент в Самарканд прибывают делегации из всех регионов Узбекистана, а также представители зарубежных государств. В Госавианадзоре Узбекистана заявили, что аэропорт Самарканда будет закрыт 3-4 сентября для полетов, за исключением подтвержденных рейсов.

МВД республики усиливает меры безопасности. По словам представителя ведомства, «обстановка в Ташкенте, Самарканде и других регионах республики спокойная». С 3 сентября в Узбекистане объявлен трехдневный траур.