Приморье получит 1 млрд рублей из бюджета на устранение последствий паводка

На устранение последствий паводка в Приморье из бюджета будет выделен 1 млрд рублей, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. «Регионам будет выделен миллиард рублей из федерального бюджета, предварительный расчет средств, необходимых на ликвидацию последствий, уже сделан. Называли цифру 1,2 млрд рублей. Но это совсем предварительная цифра, окончательная будет, когда уйдет вода», - пояснил Трутнев, уточнив, что речь идет о выделении средств Приморью.

Накануне МЧС ввело в Приморье режим ЧС федерального уровня после прохождения тайфуна «Лайонрок». Губернатор Приморья Владимир Миклушевский доложил президенту Владимиру Путину, что подтоплению подверглись 13 муниципальных районов из 34: выпало до трехмесячной нормы осадков за три дня. Подтоплено 2338 домов, в которых проживает 5 тысяч человек, и 1062 придомовых территории.