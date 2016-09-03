Президент Южной Кореи допустила соглашение о свободной торговле с Евразэс

Южная Корея может заключить соглашение о свободной торговле с Евразэс, заявила президент страны Пак Кын Хе во время выступления на Восточном экономическом форуме. «Надеюсь, что успешное завершение совместного исследования возможности заключения соглашения о свободной торговле между Кореей и Евразийским экономическим союзом станет основой для начала процесса переговоров для заключения соглашения», - сказала Пак Кын Хе.

Евразэс создан для интеграции стран СНГ с созданием Таможенного союза и единого экономического пространства. В союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.