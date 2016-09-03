Встреча Путина и Обамы на G20 возможна в рабочем порядке - Ушаков

В Кремле подтверждают возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы в ходе саммита G20 в Китае. «Теоретически встреча может пройти в ходе саммита "двадцатки». Она не согласована, но она вполне может состояться в рабочем порядке", - сказал помощник президента Юрий Ушаков.

Саммит G20 в китайском Ханчжоу начинается 4 сентября. Путин полетит туда с Восточного форума во Владивостоке, где сегодня должен выступить на пленарной сессии «Открывая Дальний Восток».