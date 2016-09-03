Путин: Потепление отношений с США возможно если Вашингтон изменит свой подход

Потепление в отношениях России и США маловероятно, если Вашингтон продолжит логику односторонних действий, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, отвечая на вопрос об отношениях США при новой администрации.

«Если такая логика будет продолжаться, тогда не думаю, что наступит какая-то оттепель, - заявил президент России. - Если наши партнеры все-таки согласятся с другой логикой - с логикой учета взаимных интересов, уважительного отношения к интересам друг друга, то тогда изменится и принципиально наше отношение».

«Мы не были инициаторами охлаждения этих отношений. Мы в любую секунду готовы в полномасштабном объеме развернуть это сотрудничество, но это зависит не только от нас. Это зависит от того, как захотят строить отношения с Россией руководители будущие американской администрации», - заявил Путин.

«К сожалению, у нас отношения находятся в достаточно замороженном состоянии. Полагаю, не по нашей вине», - сообщил президент России. «После известных событий начала 90-х годов, после образования современной России, устремленной в будущее, стремящейся строить демократическое общество и рыночную экономику... Мы, конечно, рассчитывали, что такая открытость вызовет такую же ответную реакцию со стороны наших партнеров. Ничего подобного. Они посмотрели в этот самый кристалл своих национальных интересов и поняли это по-своему», - сказал В.Путин.

«А как они это поняли? Вот Советский Союз развалился, надо дожать и Россию. Гуманитарную помощь поставлять - хорошо. Поддержать сепаратистов на Северном Кавказе - тоже хорошо, потому что это делает руководство России более податливым в решении других вопросов, может быть, более важных для наших партнеров уже глобального характера», - сообщил президент.

«Решать вопросы югославского кризиса без тогдашнего главы российского государства, без господина Ельцина, которого все считали близким партнером, можно, потому, что это соответствует чьим-то интересам. И плевать, что это не соответствует интересам Российской Федерации. И так далее, и так далее», - заявил Путин.

«Можно расширять НАТО на восток несколькими итерациями, несмотря на негативное отношение к России, под известным популистским лозунгом, что каждая страна вправе определять свою систему безопасности. Все это так, но безопасность должна быть глобальной. И только тогда она может быть надежной», - сказал президент.

«Можно выйти из договора по противоракетной обороне в одностороннем порядке и развивать эту систему под предлогом иранской ядерной угрозы. А когда иранская ядерная угроза прекратила существование, можно сделать вид, что мы про все забыли, и не обращая ни на что внимание, развивать эту систему дальше», - заявил Путин, имея в виду глобальную систему ПРО США.