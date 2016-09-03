Тело Ислама Каримова доставили в Самарканд

Гроб с телом президента Узбекистана Ислама Каримова доставили из Ташкента в Самарканд. В субботу его похоронят согласно мусульманским традициям. Граждане Узбекистана рано утром 3 сентября пришли к аэропорту проводить лидера страны в последний путь, передает РИА «Новости».

Руководители местных органов самоуправления заранее сообщили гражданам о маршруте похоронного кортежа, уточнили «Интерфаксу» в администрации Ташкента.

Каримов будет похоронен на самаркандском кладбище, которое находится рядом с памятником Шахи Зинда. Официально власти страны сообщили о смерти президента в пятницу 2 сентября. Каримов перенес инсульт. Как говорится в медицинском заключении, обнародованном национальным телеканалом, интенсивная терапия результатов не дала. Состояние здоровья лидера после перенесенного инсульта ухудшалось. Каримов умер, будучи в бессознательном состоянии.