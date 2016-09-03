Вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт – Путин

Президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о том, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт и обсуждаться больше не будет, передает «РИА Новости».

По его словам, решение о принадлежности республики принимали крымчане. «Вопрос исторически закрыт. Возврата к прежней системе не существует вообще никакого», — заявил глава государства.

В 2014 г. Крым вошел в состав России. Около 95% жителей полуострова на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией.

28 августа этого года СМИ сообщали со ссылкой на министра юстиции Украины Павла Петренко, что украинское правительство готовит иски в международный суд ООН в Гааге против России. Претензии касаются вопроса присоединения Крыма и ситуации в Донбассе.