В Самарканде началась церемония прощания с президентом Узбекистана

В Самарканде началась траурная церемония прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым, передает «Интерфакс».

Официальная часть церемонии проходит в резиденции президента. В зале присутствуют руководители страны, делегации иностранных государств, представители общественности и СМИ. Церемонию похорон в 12 часов по местному времени открыл председатель госкомиссии по организации похорон, премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Сейчас центр перекрыт для автомобильного движения, пройти можно только пешком, передает РИА «Новости».

Утром десятки тысяч граждан Узбекистана пришли к дороге, по которой следовал кортеж с телом президента. Похороны проводятся согласно мусульманскими традициям.