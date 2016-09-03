Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в центре Италии

В центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 4,5, передает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр толчков находился под землей, приблизительно в 120 км к северо-востоку от Рима и в 30 км к западу от Асколи-Пичено. Очаг толчков был на глубине 9 км.

Метеорологическая обсерватория Гонконга считает, что землетрясение было магнитудой 5 баллов.

25 августа в центре Италии произошло землетрясение магнитудой 6 баллов, это привело к значительным разрушениям небольших городов. В результате землетрясения погибли 294 человека, более 400 получили ранения, без крыши над головой остались около 2000 человек.