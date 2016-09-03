Савченко назвала Россию врагом и призвала «сражаться с ней»

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала Россию врагом и призвала украинцев к решительным действиям против Москвы. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина».

«Давайте, в конце концов, сражаться с этим врагом, если уж мы ввязались, если хотим биться. Давайте уже драться, а не просто говорить. А если просто говорить, то давайте говорить с врагом. Вы же все равно с ним говорите вне кулуаров», — сказала бывшая военнослужащая Украины.

Савченко призывает начать с Россией открытый разговор. Ее не устраивает сложившаяся ситуация. «Уже просто достала», - уточнила она.