Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Сахалине

На Сахалине аварийно сел вертолет Ми-8, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Посадка осуществлялась в сложных метеоусловиях. Во время нее вертолет опрокинулся на бок. На борту Ми-8 находились военнослужащие, никто из них серьезно не пострадал. Один человек получил ушибы.

В Минобороны России подтвердили данную информацию. В ведомстве уточнили, что жесткая посадка произошла 3 сентября в 13:18 по мск. Вертолет перед посадкой выполнял плановый полет. Ми-8 аварийно сел на аэродроме «Сокол». На месте инцидента работает комиссия Восточного военного округа.