На Украине начались масштабные сборы резервистов

На Украине начались масштабные сборы военнослужащих оперативного резерва. Сборы проходят на территории пяти украинских областей. Об этом говорится на сайте Минобороны Украины.

Как уточняется в сообщении, сборы будут проходить в течение сентября текущего года. Вооруженные силы Украины рассчитывают привлечь 9 бригад оперативных командований из пяти областей. «Будет задействовано более 8 000 резервистов, 10% из которых - офицеры», - уточнили в министерстве. Сборы будут проходить в два этапа - с 3 по 15 сентября и с 12 по 24 сентября.

Сборы проводятся с целью учений. Минобороны планирует отработать механизмы быстрого доукомплектования частей резервистами «в случае откровенной агрессии».

На данный момент на Украине проживают около 85 000 военных оперативного резерва. В основном это те, кто отслужил один год по мобилизации. Также в число резервистов входят участники силовой операции в Донбассе.